Колосков — о Кубке Лиги: надеяться на лучшее, но готовиться к худшему

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на информацию о создании нового турнира для клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
Колосков — о Кубке Лиги: надеяться на лучшее, но готовиться к худшему
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Надо играть больше, потому что, скорее всего, нам не разрешат играть в еврокубках в следующем сезоне. Как говорят в народе: надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Поэтому это один из вариантов», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

По информации «РБ Спорт», клубы обсуждают создание Кубка лиги. Отмечается, что в новом турнире будут участвовать только команды из РПЛ. Такой сценарий рассматривается в случае, если российские клубы не смогут участвовать в еврокубках. В Кубке лиги будет предусмотрен солидный призовой фонд.

Ранее Александер Чеферин оценил вероятность исключения Российского футбольного союза из УЕФА.

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