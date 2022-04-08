Колосков — о Кубке Лиги: надеяться на лучшее, но готовиться к худшему

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на информацию о создании нового турнира для клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Надо играть больше, потому что, скорее всего, нам не разрешат играть в еврокубках в следующем сезоне. Как говорят в народе: надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Поэтому это один из вариантов», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

По информации «РБ Спорт», клубы обсуждают создание Кубка лиги. Отмечается, что в новом турнире будут участвовать только команды из РПЛ. Такой сценарий рассматривается в случае, если российские клубы не смогут участвовать в еврокубках. В Кубке лиги будет предусмотрен солидный призовой фонд.

Ранее Александер Чеферин оценил вероятность исключения Российского футбольного союза из УЕФА.