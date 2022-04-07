Дата отчётно-выборной конференции ФФККР будет определена 19 апреля

Короткая ссылка
Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган рассказал, когда станет известна дата отчётно-выборной конференции.
Дата отчётно-выборной конференции ФФККР будет определена 19 апреля
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Исполком Федерации фигурного катания на коньках России, который определит дату конференции, состоится 19 апреля», — приводит слова Когана ТАСС.

Предыдущая отчётно-выборная конференция состоялась в мае 2018 года. По её итогам на пост президента организации был переизбран Александр Горшков, который возглавляет ФФККР с 2010 года.

Ранее Горшков сообщил, что бронзовые призёры чемпионата мира среди юниоров в танцах на льду Арина Ушакова и Максим Некрасов больше не будут выступать вместе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить