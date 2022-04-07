Дата отчётно-выборной конференции ФФККР будет определена 19 апреля
- РИА Новости
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«Исполком Федерации фигурного катания на коньках России, который определит дату конференции, состоится 19 апреля», — приводит слова Когана ТАСС.
Предыдущая отчётно-выборная конференция состоялась в мае 2018 года. По её итогам на пост президента организации был переизбран Александр Горшков, который возглавляет ФФККР с 2010 года.
Ранее Горшков сообщил, что бронзовые призёры чемпионата мира среди юниоров в танцах на льду Арина Ушакова и Максим Некрасов больше не будут выступать вместе.