Призёры юниорского ЧМ Ушакова и Некрасов не будут выступать вместе

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Алексей Горшков сообщил, что бронзовые призёры чемпионата мира среди юниоров в танцах на льду Арина Ушакова и Максим Некрасов больше не будут выступать вместе.

«Арина, скорее всего, закончила. Максим встал в пару с Лизой Пасечник, которая каталась с Димой Блиновым. На тренировках мы практикуем коллективные занятия, и ребята иногда меняются партнёрами, чтобы лучше почувствовать какие-то моменты, нюансы», — цитирует Горшкова пресс-служба ФФККР.

По его словам, Некрасов и Пасечник сразу подошли друг другу, поэтому никого в федерации не удивило, когда после активной фазы сезона фигуристы сообщили, что хотят выступать вместе.

Горшков рассказал, что в мае не тренировочной базе в подмосковном Новогорске фигуристы начнут ставить новые программы.

«Пока ни у кого нет чёткого понимания, что будет в связи с нынешними событиями. Но нам нужно было найти новую мотивацию. Единственный правильный выход — продолжать работать», — заключил глава ФФККР.

Некрасов и Ушакова завоевали бронзовые медали чемпионата мира среди юниоров 2018 года. Также на их счету — два серебра первенства России среди юниоров в 2019 и 2020 годах.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила мнение, что Международный союз конькобежцев (ISU) сможет допустить российских спортсменов к соревнованиям, если решением вопроса будут заниматься компетентные люди.