«Матч ТВ» прекращает показ Кубка Англии по футболу
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- © Bethany Clarke - The FA
«К сожалению, в этом сезоне мы больше не сможем показывать на наших каналах Кубок Англии», — написал Тащин в своём Telegram-канале.
По его словам, правообладатели нарушат санкционное законодательство Великобритании, если предоставят каналу сигнал для передачи матчей турнира.
До этого трансляции своих игр в России прекратила Английская премьер-лига.
Ранее сообщалось, что комментатор Александр Шмурнов и «Матч ТВ» приняли решение прекратить сотрудничество.