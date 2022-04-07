«Матч ТВ» прекращает показ Кубка Англии по футболу

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин сообщил, что телеканал прекращает трансляцию Кубка Англии по футболу.

«К сожалению, в этом сезоне мы больше не сможем показывать на наших каналах Кубок Англии», — написал Тащин в своём Telegram-канале.

По его словам, правообладатели нарушат санкционное законодательство Великобритании, если предоставят каналу сигнал для передачи матчей турнира.

До этого трансляции своих игр в России прекратила Английская премьер-лига.

Ранее сообщалось, что комментатор Александр Шмурнов и «Матч ТВ» приняли решение прекратить сотрудничество.