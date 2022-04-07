«Матч ТВ» прекращает показ Кубка Англии по футболу

Короткая ссылка
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин сообщил, что телеканал прекращает трансляцию Кубка Англии по футболу.
«Матч ТВ» прекращает показ Кубка Англии по футболу
  • Gettyimages.ru
  • © Bethany Clarke - The FA

«К сожалению, в этом сезоне мы больше не сможем показывать на наших каналах Кубок Англии», — написал Тащин в своём Telegram-канале.

По его словам, правообладатели нарушат санкционное законодательство Великобритании, если предоставят каналу сигнал для передачи матчей турнира.

До этого трансляции своих игр в России прекратила Английская премьер-лига.

Ранее сообщалось, что комментатор Александр Шмурнов и «Матч ТВ» приняли решение прекратить сотрудничество.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить