Комментатор Шмурнов и «Матч ТВ» приняли решение прекратить сотрудничество

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин сообщил, что комментатор Александр Шмурнов принял решение покинуть телеканал.

«Сегодня последний день работы на «Матч ТВ» Александра Шмурнова — мы приняли решение прекратить наше сотрудничество», — написал в своём Telegram-канале Тащин.

Он напомнил, что Шмурнов работал на «Матч ТВ» с момента основания канала. Комментатор вёл яркие репортажи с матчей и был желанным гостем экспертных студий.

«Хочу поблагодарить Александра Ивановича за совместную работу и пожелать удачи в дальнейших проектах», — заключил он.

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение Международного союза биатлонистов (IBU) приостановить членство в организации Союза биатлонистов России.

