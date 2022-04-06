Октябринский: опасался, что Стерлинг в последний момент может отказаться от боя с Яном

Тренер Андрей Октябринский ответил на вопрос, были ли у него опасения, что действующий чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджэмейн Стерлинг может в последний момент сняться со второго поединка с российским бойцом смешанного стиля Петром Яном.

«В самом начале были. Думал, что Алджэмейн просто болтает, но в последний момент попытается соскочить. Но сейчас всё идёт к тому, что схватка всё же состоится. Стерлингу некуда деваться. Для него это единственный шанс заработать хорошие деньги, поэтому ему придётся войти в октагон. Как бы эта битва ни завершилась, это пик его карьеры», — сказал Октябринский в интервью RT.

Он также отметил, что Стерлинг переживает лучший период в карьере, хотя и получил чемпионский пояс из-за ошибки Яна.

«Он чемпион, а за выступление на UFC 273 получит хороший гонорар. Ведь для чего бойцы дерутся? Ради денег. Чтобы прокормить семью, обеспечить близких», — добавил специалист.

Ранее Октябринский выразил мнение, что сейчас Ян находится в гораздо лучшей форме, чем перед первым боем со Стерлингом.