Октябринский: опасался, что Стерлинг в последний момент может отказаться от боя с Яном
- AP
«В самом начале были. Думал, что Алджэмейн просто болтает, но в последний момент попытается соскочить. Но сейчас всё идёт к тому, что схватка всё же состоится. Стерлингу некуда деваться. Для него это единственный шанс заработать хорошие деньги, поэтому ему придётся войти в октагон. Как бы эта битва ни завершилась, это пик его карьеры», — сказал Октябринский в интервью RT.
Он также отметил, что Стерлинг переживает лучший период в карьере, хотя и получил чемпионский пояс из-за ошибки Яна.
«Он чемпион, а за выступление на UFC 273 получит хороший гонорар. Ведь для чего бойцы дерутся? Ради денег. Чтобы прокормить семью, обеспечить близких», — добавил специалист.
Ранее Октябринский выразил мнение, что сейчас Ян находится в гораздо лучшей форме, чем перед первым боем со Стерлингом.