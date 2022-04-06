Навка заступилась за сменивших гражданство российских спортсменов

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала действия российских спортсменов, которые приняли решение сменить гражданство.

«На счёт спортсменов, меняющих гражданство, могу сказать, что не стоит так резко реагировать на их поступки и грести всех под одну гребёнку. Всех подряд огульно называть предателями не стоит. У каждого своя жизнь, своя история и свои на то причины. У всех есть право на свой выбор», — цитирует Навку РБК.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал запретить российским спортсменам принимать участие в соревнованиях за рубежом. После этого большинство спортивных федераций отстранили атлетов из России от участия в международных стартах.

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал десять апелляций российских организаций на решения международных федераций об отстранении спортсменов от участия в международных соревнованиях.

Ранее в британской команде Ineos Grenadiers сообщили, что Международный союз велосипедистов (UCI) разрешил велогонщику Павлу Сивакову сменить российское гражданство на французское.