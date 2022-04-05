D-Smart Spor: Абрамович станет новым владельцем турецкого клуба «Гёзтепе»

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Российский бизнесмен, владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович может купить турецкий футбольный клуб «Гёзтепе».
D-Smart Spor: Абрамович станет новым владельцем турецкого клуба «Гёзтепе»
  • РИА Новости

По информации D-Smart Spor, стороны уже достигли договорённости. Отмечается, что официально о сделке будет объявлено 8 апреля.

«Гёзтепе» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 27 очков в 31 матче.

Напомним, что Роман Абрамович попал в санкционный список Великобритании. 26 февраля бизнесмен передал управление клубом попечительскому совету благотворительного фонда, а 2 марта объявил, что собирается продать «Челси».

Ранее Financial Times сообщила, что заявки американских миллиардеров лидируют в борьбе за покупку «Челси».

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