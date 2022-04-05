В Турции опровергли информацию о покупке Абрамовичем «Гёзтепе»
- AP
Об этом сообщает D-Smart Spor.
Ранее стало известно, что стороны уже достигли договорённости. Отмечалось, что о покупке будет официально объявлено 8 апреля.
Напомним, что Роман Абрамович попал в санкционный список Великобритании. 26 февраля бизнесмен передал управление клубом попечительскому совету благотворительного фонда, а 2 марта объявил, что собирается продать «Челси».
Ранее Financial Times сообщила, что заявки американских миллиардеров лидируют в борьбе за покупку «Челси».