Матыцин назвал непрофессиональным призыв министра спорта Польши исключить Россию из МОК

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Министр спорта Олег Матыцин прокомментировал слова своего коллеги из Польши Камиля Бортничука о возможном исключении России из Международного олимпийского комитета (МОК).
Матыцин назвал непрофессиональным призыв министра спорта Польши исключить Россию из МОК
  • РИА Новости

«Лично я его не знаю, это было непрофессиональное и неуместное выступление человека, который, с моей точки зрения, недостаточно адекватно оценивает всё, что происходит сейчас в спорте», — цитирует Матыцина ТАСС.

Он также добавил, что спорт является важным механизмом для политического урегулирования конфликтов. Матыцин подчеркнул, что спортсмены не должны подвергаться дискриминации.

«Польша имеет богатые традиции в спорте и в олимпийском движении, надо позиционировать себя как гаранта стабильного развития и вести поиск путей выстраивания отношения со странами, несмотря на всю сложность политической обстановки», — заключил Матыцин.

Бортничук заявил, что Польша поддерживает исключение россиян до момента завершения миротворческого процесса и компенсаций Украине из всех спортивных федераций во главе с МОК.

Напомним, что МОК рекомендовал международным спортивным организациям не допускать до соревнований атлетов из России и Белоруссии.

Ранее Татьяна Тарасова раскритиковала призыв министра спорта Польши исключить россиян из МОК и всех спортивных организаций.

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