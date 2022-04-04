Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала призыв министра спорта Польши Камиля Бортничука исключить россиян из Международного олимпийского комитета (МОК) и всех спортивных организаций.

«А кто их спрашивал? Кто? Странно, когда людей не спрашивают, а они выдают такие перлы!» — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

Бортничук заявил, что Польша поддерживает исключение россиян до момента завершения миротворческого процесса и компенсаций Украине из всех спортивных федераций во главе с МОК.

Напомним, что МОК рекомендовал международным спортивным организациям не допускать к соревнованиям атлетов из России и Белоруссии.

Ранее депутат Госдумы России Дмитрий Свищёв отреагировал на призыв Бортничука исключить россиян из МОК и всех спортивных организаций.