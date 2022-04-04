В Госдуме отреагировали на призыв министра спорта Польши

Депутат Госдумы России Дмитрий Свищёв отреагировал на призыв министра спорта Польши Камиля Бортничука исключить россиян из Международного олимпийского комитета (МОК) и всех спортивных организаций.

«Сначала министр спорта Великобритании, теперь Польши. Пусть он занимается своими делами. Ни разу не слышал, чтобы министр спорта России высказывался против какой-либо страны», — приводит слова Свищёва «Спорт-Экспресс».

По словам Свищёва, он уже давно привык к подобным новостям.

«Сначала нам пытались приписать допинг, потом ещё ищут какие-то причины», — добавил Свищёв.

Напомним, что Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным организациям не допускать до соревнований атлетов из России и Белоруссии.

Ранее министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук призвал исключить россиян из Международного олимпийского комитета и всех спортивных организаций.