Министр спорта Польши выступил за исключение России из мирового спорта

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Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук призвал исключить россиян из Международного олимпийского комитета (МОК) и всех спортивных организаций.
Министр спорта Польши выступил за исключение России из мирового спорта
  • Gettyimages.ru

«Мы за то, чтобы исключить россиян до момента завершения миротворческого процесса и компенсаций Украине из всех спортивных федераций во главе с Международным олимпийским комитетом, чтобы только после компенсаций Украине они могли вновь претендовать на участие в мировом спорте и спортивных состязаниях», — цитирует Бортничука РИА Спорт.

При этом министр поддержал мнение Великобритании, США и Австралии, что российские спортсмены могут выступать на соревнованиях в нейтральном статусе.

Напомним, что Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным организациям не допускать до соревнований атлетов из России и Белоруссии.

Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что организация сохраняет контакты с международными федерациями по поводу отбора на следующие Олимпийские игры.

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