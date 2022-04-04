Министр спорта Польши выступил за исключение России из мирового спорта

Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук призвал исключить россиян из Международного олимпийского комитета (МОК) и всех спортивных организаций.

«Мы за то, чтобы исключить россиян до момента завершения миротворческого процесса и компенсаций Украине из всех спортивных федераций во главе с Международным олимпийским комитетом, чтобы только после компенсаций Украине они могли вновь претендовать на участие в мировом спорте и спортивных состязаниях», — цитирует Бортничука РИА Спорт.

При этом министр поддержал мнение Великобритании, США и Австралии, что российские спортсмены могут выступать на соревнованиях в нейтральном статусе.

Напомним, что Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным организациям не допускать до соревнований атлетов из России и Белоруссии.

Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что организация сохраняет контакты с международными федерациями по поводу отбора на следующие Олимпийские игры.