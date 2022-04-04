Кавазашвили: от ухода Ларссона «Спартак» не развалится

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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал возможный переход нападающего команды Джордана Ларссона в шведский футбольный клуб АИК.
Кавазашвили: от ухода Ларссона «Спартак» не развалится
  • РИА Новости

«Не думаю, что от этого «Спартак» умрёт или развалится. Клуб всегда будет иметь возможность заполнить любое место, но для этого должен быть настоящий спартаковский тренер, а не иностранный, который вообще не знает историю красно-белых», — цитирует Кавазашвили «Спорт-Экспресс».

По его словам, на месте Ларссона давно должен был играть любой российский футболист, но наняли шведского форварда, потому что его трансфер уже был оплачен.

«Найдём другого спортсмена — нашего, россиянина. И чем быстрее останутся наши футболисты, тем быстрее на перспективу будет работать наше руководство», — добавил Кавазашвили.

Напомним, что шведский нападающий присоединился к «Спартаку» в 2019 году. В сезоне-2021/22 Ларссон провёл в составе красно-белых 23 матча и забил два мяча. Его действующий контракт с клубом истекает летом 2023 года.

Ранее бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов отреагировал на информацию о возможном трансфере Ларссона в АИК.

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