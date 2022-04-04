Гаврилов прокомментировал возможный переход Ларссона из «Спартака» в АИК

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов отреагировал на информацию о возможном трансфере форварда команды Джордана Ларссона в шведский футбольный клуб АИК.

«Зачем держать балласт в команде? Нужна стабильность. С ним всё ясно. Зачем держать такого футболиста, который не помогает команде, платить деньги просто так?» — приводит слова Гаврилова «Чемпионат».

По его мнению, на Ларссоне просто наживаются посредники, а результата игрок не приносит. При этом эксперт отметил, что так происходит с 90% футболистов в московском клубе.

Напомним, что шведский нападающий присоединился к «Спартаку» в 2019 году. В сезоне-2021/22 Ларссон провёл в составе красно-белых 23 матча и забил два мяча. Его действующий контракт с клубом истекает летом 2023 года.

Ранее бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов выразил уверенность, что Ларссона легко заменят российским игроком в «Спартаке».