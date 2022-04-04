Самедов: Ларссона легко заменят российским футболистом в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов прокомментировал возможный переход нападающего красно-белых Джордана Ларссона в шведский АИК.

«Его переход не сыграет роли, разве что в денежном плане. Его можно заменить нашим футболистом, так даже лучше будет», — цитирует Самедова «Спорт-Экспресс».

По его словам, ввиду финансовых проблем в клубе «Спартаку» нужно воспользоваться шансом перевести 24-летнего футболиста в шведскую команду.

«Перейдёт и перейдёт. В последних играх он не играл. В определённый момент он был игроком основного состава, а сейчас сидит на скамейке», — добавил Самедов.

Напомним, что нападающий в сезоне-2021/22 провёл в составе «Спартака» 23 матча и забил два мяча. Действующий контракт с московским клубом истекает летом 2023 года.

Ранее сообщалось, что Ларссон может перейти в шведский АИК по ходу сезона-2021/22.