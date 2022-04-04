Expressen: Ларссон может перейти из «Спартака» в шведский АИК

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Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон может перейти в шведский АИК по ходу сезона-2021/22.
Expressen: Ларссон может перейти из «Спартака» в шведский АИК
  • РИА Новости

Об этом сообщает Expressen.

Отмечается, что шведский клуб хочет арендовать Ларссона до лета, используя нововведение ФИФА, с помощью которого легионеры могут приостановить контракт с клубами в Российской премьер-лиге (РПЛ) до конца сезона-2021/22. Вопрос о зарплате футболиста будет подниматься в процессе переговоров.

Напомним, что в сезоне-2021/22 нападающий провёл в составе «Спартака» 23 матча и забил два мяча.

Ранее российский тренер Юрий Сёмин оценил шансы красно-белых на вылет из РПЛ.

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