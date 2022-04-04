Деменко: место «Спартака» в турнирной таблице РПЛ говорит о проблемах в коллективе

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко прокомментировал позицию команды в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Красно-белые не вылетят. Они выглядят сильнее многих команд, но не блещут результатами. От этого страдает и психологическое состояние. Их место в турнирной таблице говорит о том, что что-то не так в коллективе», — цитирует Деменко «Газета.Ru».

По его словам, если бы «Спартак» выиграл пять матчей подряд, но играл менее выразительно, то клуб никто бы не осуждал.

«Не знаю, что дальше будет с Ваноли. Если в команде у тренера что-то не получается, то его выгоняют. По игре, что самое интересное, «Спартак» неплохо смотрится», — добавил Деменко

Напомним, что красно-белые после 23 туров набрали 27 очков и занимают в таблице РПЛ десятое место. Команда находится в шести очках от зоны вылета. Лидером чемпионата России является «Зенит» (49).

Ранее глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов подтвердил, что клуб обратился в ЭСК РФС по поводу двух эпизодов матча с «Локомотивом».