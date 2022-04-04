Тихомиров: мы предложим Уайлда в рабочий комитет по сноуборду

Короткая ссылка
Президент Федерации сноуборда России (ФСР) Денис Тихомиров рассказал о будущем спортивной карьеры двукратного олимпийского чемпиона Виктора Уайлда.
Тихомиров: мы предложим Уайлда в рабочий комитет по сноуборду
  • РИА Новости

«Что касается взаимодействия с международными организациями, возможно, мы предложим Уайлда в рабочий комитет по сноуборду», — цитирует Тихомирова ТАСС.

По его словам, у Виктора есть желание совмещать спорт с деятельностью в комитете.

«Отмечу Вика, он, конечно, молодец. Для многих скажу, если интересно, он планирует дальше выступать, но в усечённом формате, у него много идей, предложений», — добавил Тихомиров.

Напомним, что на Олимпийских играх в Пекине 35-летний Уайлд завоевал бронзовую медаль в параллельном гигантском слаломе. За Россию Вик Уайлд выступает с 2012 года. На Олимпиаде в Сочи он выиграл две золотые медали.

Ранее двукратная чемпионка мира Екатерина Тудегешева рассказала, почему будет баллотироваться на пост президента ФСР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить