Тихомиров: мы предложим Уайлда в рабочий комитет по сноуборду

Президент Федерации сноуборда России (ФСР) Денис Тихомиров рассказал о будущем спортивной карьеры двукратного олимпийского чемпиона Виктора Уайлда.

«Что касается взаимодействия с международными организациями, возможно, мы предложим Уайлда в рабочий комитет по сноуборду», — цитирует Тихомирова ТАСС.

По его словам, у Виктора есть желание совмещать спорт с деятельностью в комитете.

«Отмечу Вика, он, конечно, молодец. Для многих скажу, если интересно, он планирует дальше выступать, но в усечённом формате, у него много идей, предложений», — добавил Тихомиров.

Напомним, что на Олимпийских играх в Пекине 35-летний Уайлд завоевал бронзовую медаль в параллельном гигантском слаломе. За Россию Вик Уайлд выступает с 2012 года. На Олимпиаде в Сочи он выиграл две золотые медали.

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