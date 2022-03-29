Тудегешева выдвинула свою кандидатуру на пост президента Федерации сноуборда России

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Двукратная чемпионка мира Екатерина Тудегешева рассказала, почему будет баллотироваться на пост президента Федерации сноуборда России (ФСР).
Тудегешева выдвинула свою кандидатуру на пост президента Федерации сноуборда России
  • Gettyimages.ru
  • © Clive Rose

«Да, я выдвинула свою кандидатуру. Повестка у меня позитивная — шансы на победу, считаю, есть», — цитирует её ТАСС.

Тудегешева призналась, что перед федерацией стоит много важных задач. По её мнению, основная проблема связана со спадом результатов в акробатических дисциплинах и сноуборд-кроссе. Также необходимо будет увеличить количество российских спортсменов на Олимпиаде.

«Я обладаю огромным опытом, всю жизнь нахожусь в сноуборде, у меня профессиональное образование по специальности», — добавила спортсменка.

В выборах также примет участие действующий президент федерации Денис Тихомиров. Отчётно-выборная конференция пройдёт 4 апреля.

Ранее Вик Уайлд заявил, что рассмотрит участие в следующих Играх.

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