Уайлд: если смогу быть конкурентоспособным, то рассмотрю участие в следующих Играх

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Двукратный олимпийский чемпион, российский сноубордист Вик Уайлд рассказал о будущих планах.
Уайлд: если смогу быть конкурентоспособным, то рассмотрю участие в следующих Играх
  • Gettyimages.ru
  • © Lars Baron

«Точно не буду соревноваться с привычной периодичностью, выступать на всех этапах Кубка мира. Но если почувствую, что смогу быть конкурентоспособен, рассмотрю участие в следующих Играх», — цитирует Уайлда «Большой спорт»

Он добавил, что хочет посвятить время другим спортивным дисциплинам, которые ему по душе, таким как фрирайд или велоспорт.

На Олимпийских играх в Пекине 35-летний Уайлд завоевал бронзовую медаль в параллельном гигантском слаломе. За Россию Вик Уайлд выступает с 2012 года. На Олимпиаде в Сочи он выиграл две золотые медали.

Ранее София Надыршина заняла второе место в зачёте КМ по сноуборду в параллельном гигантском слаломе.

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