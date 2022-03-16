Уайлд: если смогу быть конкурентоспособным, то рассмотрю участие в следующих Играх

Двукратный олимпийский чемпион, российский сноубордист Вик Уайлд рассказал о будущих планах.

«Точно не буду соревноваться с привычной периодичностью, выступать на всех этапах Кубка мира. Но если почувствую, что смогу быть конкурентоспособен, рассмотрю участие в следующих Играх», — цитирует Уайлда «Большой спорт».

Он добавил, что хочет посвятить время другим спортивным дисциплинам, которые ему по душе, таким как фрирайд или велоспорт.

На Олимпийских играх в Пекине 35-летний Уайлд завоевал бронзовую медаль в параллельном гигантском слаломе. За Россию Вик Уайлд выступает с 2012 года. На Олимпиаде в Сочи он выиграл две золотые медали.

Ранее София Надыршина заняла второе место в зачёте КМ по сноуборду в параллельном гигантском слаломе.