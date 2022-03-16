Надыршина заняла второе место в зачёте КМ по сноуборду в параллельном гигантском слаломе

Россиянка София Надыршина заняла второе место в общем зачёте Кубка мира по сноуборду в параллельном гигантском слаломе.

Gettyimages.ru

© Jurij Kodrun

18-летняя спортсменка из Южно-Сахалинска по итогам шести этапов КМ набрала 291 балл. Первое место заняла немка Рамона Терезия Хофмайстер (307). На третьем месте финишировала австрийка Даниэла Ульбинг (263). Ранее двукратный олимпийский чемпион российский сноубордист Вик Уайлд высказался о рекомендации Международного олимпийского комитета отстранить российских спортсменов от стартов.