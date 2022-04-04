Бородавко: Непряевой не вручили БХГ в финале КМ, некая горечь осталась от этого

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко поделился эмоциями после того, как российская лыжница Наталья Непряева получила «Большой хрустальный глобус» по итогам в Кубка мира сезона-2021/22.

«Получение призов — всегда радостное время, тем более настолько долгожданное. Конечно, лучше бы этот кубок вручали как положено — в финале Кубка мира, где присутствуют все спортсмены, поэтому некая горечь всё равно осталась», — цитирует Бородавко ТАСС.

Он также отметил, что Непряева достойно провела весь сезон и выиграла этот трофей. Тренера радует, что лыжница его получила.

«Самое главное — что он у неё в руках, то есть она уже будет им обладать, а не ждать, когда вручат», — добавил Бородавко.

Напомним, что 3 апреля Непряева после чемпионата России в Сыктывкаре получила «Большой хрустальный глобус» за победу в Кубке мира.

Ранее сообщалось, что Якимушкин будет тренироваться у Бородавко вместе с Большуновым.