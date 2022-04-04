Якимушкин будет тренироваться у Бородавко вместе с Большуновым
- РИА Новости
«Иван ушёл из моей группы к Бородавко. Он посчитал, что нужно выходить на другой уровень, тренироваться с более сильными спортсменами. Я его мнения не разделяю, но и препятствовать не собираюсь», — цитирует тренера Олега Перевозчикова «Спорт-Экспресс».
Напомним, что под руководством Бородавко тренируется трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.
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