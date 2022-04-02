Латыпов победил в общем зачёте рейтинга СБР, Логинов — второй

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Трёхкратный бронзовый олимпийский призёр Эдуард Латыпов победил в общем зачете рейтинга Союза биатлонистов России (СБР).
Латыпов победил в общем зачёте рейтинга СБР, Логинов — второй
  • globallookpress.com
  • © Kalle Parkkinen/Newspix24

Латыпов, представляющий Республику Башкортостан, набрал 1476 очков и занял первое место в рейтинге. На второй позиции расположился Александр Логинов с 1451 очком, он выступает за Тюменскую область. Тройку лучших замкнул  Максим Цветков из Санкт-Петербурга (1106 очков).

Напомним, что Латыпов и Логинов не выступали в масс-старте на чемпионате России. Цветков занял второе место, в финишном створе уступив Василию Томшину.

Ранее Латыпов объяснил, почему пропускает масс-старт на чемпионате России.

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