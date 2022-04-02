Мостовой: Сафонов — хороший вратарь, но €40 млн за него много

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на информацию о том, что «Зенит» хочет приобрести вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова за €40 млн.
Мостовой: Сафонов — хороший вратарь, но €40 млн за него много

«Думаю, что вряд ли такая сумма могла фигурировать. Это безумство. В те времена, когда ещё Гильерме был в сборной, я говорил, что Сафонов будет следующим играть. Он — хороший вратарь, но €40 млн за него — это много», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Сафонов является воспитанником «Краснодара». Он выступает за основную команду с 2017 года. В нынешнем сезоне вратарь принял участие в 20 матчах РПЛ.

Кафанов рассказал, как Сафонов в одиночку вытащил матч сборной России со Словакией.

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