Кафанов рассказал, как Сафонов в одиночку вытащил матч сборной России со Словакией

Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов рассказал, как вратарь национальной команды Матвей Сафонов в одиночку вытащил матч с командой Словакии.

«Этот матч выиграл Матвей. Мы нанесли один удар по воротам, забили, а Матвей выручил нас несколько раз. И то, словаки забили в свои ворота. Эту игру выиграл вратарь. Почему я и говорю, что вратарь — самая ключевая фигура, это влияние на результат», — цитирует Кафанова сайт РФС.

Сборные России и Словакии встречались в рамках квалификации чемпионата мира 2022 года в Катаре. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу подопечных Валерия Карпина. По итогам встречи Матвей Сафонов был признан лучшим игроком матча.

Ранее Кафанов пожелал скорейшего выздоровления Селихову.