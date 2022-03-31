Кафанов рассказал, как Сафонов в одиночку вытащил матч сборной России со Словакией

Короткая ссылка
Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов рассказал, как вратарь национальной команды Матвей Сафонов в одиночку вытащил матч с командой Словакии.
Кафанов рассказал, как Сафонов в одиночку вытащил матч сборной России со Словакией
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

«Этот матч выиграл Матвей. Мы нанесли один удар по воротам, забили, а Матвей выручил нас несколько раз. И то, словаки забили в свои ворота. Эту игру выиграл вратарь. Почему я и говорю, что вратарь — самая ключевая фигура, это влияние на результат», — цитирует Кафанова сайт РФС.

Сборные России и Словакии встречались в рамках квалификации чемпионата мира 2022 года в Катаре. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу подопечных Валерия Карпина. По итогам встречи Матвей Сафонов был признан лучшим игроком матча.

Ранее Кафанов пожелал скорейшего выздоровления Селихову.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить