Кафанов рассказал, как Сафонов в одиночку вытащил матч сборной России со Словакией
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«Этот матч выиграл Матвей. Мы нанесли один удар по воротам, забили, а Матвей выручил нас несколько раз. И то, словаки забили в свои ворота. Эту игру выиграл вратарь. Почему я и говорю, что вратарь — самая ключевая фигура, это влияние на результат», — цитирует Кафанова сайт РФС.
Сборные России и Словакии встречались в рамках квалификации чемпионата мира 2022 года в Катаре. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу подопечных Валерия Карпина. По итогам встречи Матвей Сафонов был признан лучшим игроком матча.
Ранее Кафанов пожелал скорейшего выздоровления Селихову.