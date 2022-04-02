Функционер Шикунов раскритиковал Капелло из-за отказа общаться с российскими журналистами

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Футбольный функционер Александр Шикунов раскритиковал бывшего главного тренера сборной России Фабио Капелло за отказ общаться с отечественными журналистами.
Функционер Шикунов раскритиковал Капелло из-за отказа общаться с российскими журналистами
  • Gettyimages.ru
  • © Eric Alonso

«Такая реакция Капелло — перебор. Человек столько лет работал в России. Совесть надо иметь. Он мог сказать, что не хочет комментировать — это было бы уважительно. Мы же помним, как он уходил из РФС, как ему выплачивались деньги. Мы говорили спасибо за выход на чемпионат мира, потом он всё же завалил турнир», — приводит слова Шикунова «Матч ТВ».

Функционер также считает, что если Капелло не хочет общаться с российскими журналистами, потому что ему неприятна ситуация, то необходимо вернуть деньги, заработанные в России.

Напомним, что Капелло отказался отвечать на вопрос российского корреспондента о жеребьёвке группового этапа чемпионата мира 2022 года, заявив, что не общается с журналистами из России.

Ранее в Госдуме прокомментировали отсутствие Забиваки в презентации маскота ЧМ-2022 в Катаре.

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