В Госдуме прокомментировали отсутствие Забиваки в презентации маскота ЧМ-2022 в Катаре

Олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту, ныне депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на отсутствие талисмана чемпионата мира 2018 года в России — волка Забиваки — в официальном ролике-презентации маскота ЧМ-2022 по футболу.

«Это показательно. Очень неприятно и обидно. Мы провели прекрасный чемпионат мира, все это оценили. Такая реакция в данный момент ужасна», — цитирует Журову «Спорт-Экспресс».

Она отметила, что человек, который готовил эту презентацию, добавил человеческий фактор. По мнению Журовой, он не смог переступить через себя.

1 апреля в Дохе состоялась жеребьёвка группового этапа ЧМ-2022. Турнир пройдёт с 21 ноября по 18 декабря на восьми стадионах в пяти городах Катара.

Ранее ФИФА опубликовала календарь матчей чемпионата мира — 2022 по футболу.