Батыргазиев: приложу максимум усилий, чтобы порадовать зрителей зрелищным боксом

Олимпийский чемпион Токио Альберт Батыргазиев проведёт бой в лёгкой весовой категории с титулованным боксёром Гайбатуллой Гаджиалиевым.

«Рад, что мне удастся провести бой. И я постараюсь порадовать болельщиков красивым боксом. О своём сопернике я знал где-то две-три недели назад, и мы целенаправленно готовились под Гаджиалиева. Сразу скажу, что это хороший, бьющий боксёр с волевыми качествами. Однозначно поединок не получится лёгким, нужно подойти к этой встрече во всеоружии и полностью сконцентрированным», — заявил Батыргазиев.

Турнир пройдёт 2 апреля в Москве и будет транслироваться в прямом эфире на Первом канале.

В своём последнем бою 23-летний Батыргазиев в декабре 2021 года техническим нокаутом в четвёртом раунде победил венесуэльца Франклина Мансанилью. 30-летний Гаджиалиев в последний раз выходил на ринг в марте 2021 года, одолев Эржана Тургумбекова из Киргизии.

Ранее сообщалось, что российский боец Магомедов выступит в четвертьфинале Гран-при легчайшего веса Bellator.