Салихова ответила Газизову по поводу агентских выплат: фантастический балабол

Гражданская жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала слова Шамиля Газизова о рекордных выплатах за услуги футбольным агентам.

«Фантастический балабол. У которого Урунов «будет стоить €25—30 млн». Даже комментировать этого баснописца не хочется. Пусть перечислит нам то, что проиграл в суде», — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».

Газизов заявил, что не удивлён, что «Спартак» заплатил больше всех за услуги посредников в 2021 году.

Напомним, что Газизов сотрудничал с красно-белыми с июля по декабрь 2020 года. Сейчас он занимает пост генерального директора футбольного клуба «Уфа».

Ранее Российский футбольный союз (РФС) представил данные о том, какую сумму вознаграждений клубы РПЛ выплатили посредникам за 2021 год.