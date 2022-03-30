Салихова ответила Газизову по поводу агентских выплат: фантастический балабол
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«Фантастический балабол. У которого Урунов «будет стоить €25—30 млн». Даже комментировать этого баснописца не хочется. Пусть перечислит нам то, что проиграл в суде», — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».
Газизов заявил, что не удивлён, что «Спартак» заплатил больше всех за услуги посредников в 2021 году.
Напомним, что Газизов сотрудничал с красно-белыми с июля по декабрь 2020 года. Сейчас он занимает пост генерального директора футбольного клуба «Уфа».
Ранее Российский футбольный союз (РФС) представил данные о том, какую сумму вознаграждений клубы РПЛ выплатили посредникам за 2021 год.