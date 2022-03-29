Газизов не удивлён, что «Спартак» заплатил больше всех за услуги посредников в 2021 году

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал данные о том, что московский клуб больше всех в Российской премьер-лиге (РПЛ) заплатил посредникам в 2021 году.

«Я совершенно не удивлён агентским «Спартака». С чем связано? С тем, что сделали опять кормушку. Я убрал кормушку, а они сделали её снова», — цитирует Газизова Sport24.

Он отметил, что во время его работы в «Спартаке» агентские выплаты были снижены в разы, но сейчас всё снова поменялось.

Напомним, что Газизов сотрудничал с красно-белыми с июля по декабрь 2020 года. Сейчас он занимает пост генерального директора футбольного клуба «Уфа».

Ранее Российский футбольный союз (РФС) представил данные о том, какую сумму вознаграждений клубы РПЛ выплатили посредникам за 2021 год.