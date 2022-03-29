Газизов не удивлён, что «Спартак» заплатил больше всех за услуги посредников в 2021 году

Короткая ссылка
Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал данные о том, что московский клуб больше всех в Российской премьер-лиге (РПЛ) заплатил посредникам в 2021 году.
Газизов не удивлён, что «Спартак» заплатил больше всех за услуги посредников в 2021 году
  • РИА Новости

«Я совершенно не удивлён агентским «Спартака». С чем связано? С тем, что сделали опять кормушку. Я убрал кормушку, а они сделали её снова», — цитирует Газизова Sport24.

Он отметил, что во время его работы в «Спартаке» агентские выплаты были снижены в разы, но сейчас всё снова поменялось.

Напомним, что Газизов сотрудничал с красно-белыми с июля по декабрь 2020 года. Сейчас он занимает пост генерального директора футбольного клуба «Уфа».

Ранее Российский футбольный союз (РФС) представил данные о том, какую сумму вознаграждений клубы РПЛ выплатили посредникам за 2021 год.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить