Попова: Кондратюк — главное открытие сезона в фигурном катании

Чемпионка Универсиады Бетина Попова назвала олимпийского чемпиона в командном турнире Марка Кондратюка главным открытием сезона в фигурном катании.

«Главное открытие сезона в целом — и Олимпиады, и Кубка Первого канала — наверное, для меня Марк Кондратюк. Это герой номер один этого сезона, один из самых ярких — и как личность, и как спортсмен», — цитирует Попову ТАСС.

Она также отметила, что на Кондратюка возложили большую ответственность, с которой он справился. Она добавила, что за такого фигуриста нужно благодарить тренеров Светлану Соколовскую и Никиту Михайлова.

Напомним, что Кондратюк выиграл чемпионат России и Европы, а также в составе сборной России стал олимпийским чемпионом в командном турнире на Играх в Пекине. На Кубке Первого канала он выступил в роли капитана команды «Время первых».

Ранее Кондратюк признался, что расстроен поражением в командном прыжковом турнире на Кубке Первого канала.