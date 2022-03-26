Кондратюк признался, что расстроен поражением в командном прыжковом турнире на Кубке Первого канала

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Олимпийский чемпион в командном турнире, капитан команды «Время первых» на Кубке Первого канала Марк Кондратюк поделился эмоциями от прыжкового турнира.
Кондратюк признался, что расстроен поражением в командном прыжковом турнире на Кубке Первого канала
  • РИА Новости

«Чуть-чуть раздосадован, что в командном турнире стали вторыми. Вижу в этом только свою вину: в самом конце каскад сделал не очень, этого не хватило для победы. Сам решил, кто будет исполнять «буллиты», — цитирует Кондратюка Sport24.

Он добавил, что с командой решили поставить его выступать последним в «буллитах», так как он — капитан. По мнению фигуриста, он исполнил прыжок хуже Андрея Мозалёва.

Кондратюк выиграл индивидуальный прыжковый турнир, исполнив четверной сальхов + четверной сальхов через ойлер. При этом его команда «Время первых» уступила в командном прыжковом турнире.

Ранее Щербакова принесла победу своей команде в прыжковом фестивале Кубка Первого канала.

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