Семшов: переход в AFC отрицательно отразится на уровне сборной

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Бывший полузащитник московского «Динамо» Игорь Семшов прокомментировал возможный переход сборной России в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).
Семшов: переход в AFC отрицательно отразится на уровне сборной
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«Если мы перейдём в AFC, то потом не будет смысла назад возвращаться, если с нами так поступили. Но не будет расти уровень сборной. Необходимо играть с сильными командами, тогда будет повышаться уровень нашего футбола», — цитирует Семшова «Матч ТВ».

По его мнению, лучше никуда не уходить и продолжить выступать под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Известный спортивный журналист Нобель Арустамян сообщил, что на конгрессе ФИФА 31 марта в Дохе будет обсуждаться приостановка членства или исключение РФС.

Член российской делегации Алексей Сорокин рассказал, что в повестку конгресса не включено обсуждение статуса РФС. Однако Сорокин не исключил, что этот вопрос может быть поднят в ходе заседания.

Ранее сообщалось, что РФС может войти в Азиатскую конфедерацию футбола при лишении членства в УЕФА. 

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