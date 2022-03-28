Арустамян: РФС может войти в Азиатскую конфедерацию футбола при лишении членства в УЕФА

Короткая ссылка
Известный спортивный журналист Нобель Арустамян предположил, что может быть с Российским футбольным союзом (РФС) в случае исключения из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Арустамян: РФС может войти в Азиатскую конфедерацию футбола при лишении членства в УЕФА
  • Gettyimages.ru
  • © Shannon Fagan

«Не исключено, что в случае дисквалификации РФС после окончания наказания перейдёт из УЕФА в Азиатскую конфедерацию. Яркий пример такого трансфера — Израиль. Местная сборная выступает в УЕФА не из-за путаницы в географии», — написал в Telegram-канале Арустамян.

Он напомнил, что под эгиду УЕФА Израиль перешёл после бойкота со стороны арабских государств.

«Вполне возможно, в данном случае РФС попытается пойти по похожему пути — в кулуарах о такой опции говорят весьма активно», — добавил он.

На заседание конгресса ФИФА в Дохе 31 марта будет поднят вопрос о приостановке членства или об исключении РФС. 

ФИФА и УЕФА запретили участвовать российским клубам и сборным во всех международных турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее Валерий Карпин заявил, что сборная России по футболу должна получить право сыграть в стыках.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить