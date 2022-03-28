Арустамян: РФС может войти в Азиатскую конфедерацию футбола при лишении членства в УЕФА

Известный спортивный журналист Нобель Арустамян предположил, что может быть с Российским футбольным союзом (РФС) в случае исключения из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Не исключено, что в случае дисквалификации РФС после окончания наказания перейдёт из УЕФА в Азиатскую конфедерацию. Яркий пример такого трансфера — Израиль. Местная сборная выступает в УЕФА не из-за путаницы в географии», — написал в Telegram-канале Арустамян.

Он напомнил, что под эгиду УЕФА Израиль перешёл после бойкота со стороны арабских государств.

«Вполне возможно, в данном случае РФС попытается пойти по похожему пути — в кулуарах о такой опции говорят весьма активно», — добавил он.

На заседание конгресса ФИФА в Дохе 31 марта будет поднят вопрос о приостановке членства или об исключении РФС.

ФИФА и УЕФА запретили участвовать российским клубам и сборным во всех международных турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее Валерий Карпин заявил, что сборная России по футболу должна получить право сыграть в стыках.