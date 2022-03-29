Сорокин: в повестке конгресса ФИФА нет вопроса об исключении РФС
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«Насколько мне известно, вопроса обсуждения нашего статуса, исключения и всего остального в повестке нет. Но, конечно, как и любой вопрос, он может возникнуть в процессе обсуждения», — цитирует Сорокина «Чемпионат».
По его словам, Россия не нарушала устав ФИФА, поэтому нет причин обсуждать статус РФС.
Известный спортивный журналист Нобель Арустамян сообщил, что на конгрессе ФИФА 31 марта в Дохе будет поднят вопрос о приостановке членства или об исключении РФС.
Ранее сообщалось, что РФС может войти в Азиатскую конфедерацию футбола при лишении членства в УЕФА.