Каррера назвал футболистов «Спартака», которые могут заиграть в Италии

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о текущей ситуации в команде и предположил, кто из игроков красно-белых мог бы себя проявить в чемпионате Италии по футболу.

«У меня в «Спартаке» не было лучшего игрока, у меня была команда, где каждый играл важную роль, позволяя любому игроку проявить себя в полной мере! Не уверен, что в «Спартаке» сейчас такая же атмосфера», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

При этом он считает, что некоторые игроки команды обладают всеми необходимыми качествами для выступления в Италии.

«Кто из игроков «Спартака» мог бы играть в Италии? Я говорю о тех, кого знаю лично! Зобнин, Жиго, Джикия, Промес, Бакаев стабильно играли бы в топовых клубах Италии. Насчёт Соболева не уверен, о нём у нас никто не знает. Он разве настолько хорош?» — добавил Каррера.

«Спартак» после 22 туров занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 27 очков. Лидером национального первенства является петербургский «Зенит» (41).

В следующем туре «Спартак» сыграет с «Локомотивом». Матч состоится 2 апреля на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 19:30.

Ранее сообщалось, что бригада арбитра Сергея Карасёва назначена на матч 23-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком».