Юрист: ФИФА может исключить РФС только в случае нарушения Россией устава

Спортивный юрист Анна Анцелиович прокомментировала возможное исключение сборной России из Международной федерации футбола (ФИФА).

«Конгресс ФИФА может приостановить членство или исключить РФС в связи с серьёзными нарушениями федерацией своих обязательств», — цитирует РИА Новости юриста.

По словам Анцелиович, вопрос нарушения РФС своих обязательств по уставу будет зависеть от решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Она считает, что РФС сейчас пытаются наказать юридически за действия вне его контроля, что не соответствует юридической практике.

«Думаю, будут ждать решения CAS», — пояснила она.

На заседании конгресса ФИФА в Дохе 31 марта будет поднят вопрос о приостановке членства или об исключении РФС.

ФИФА и УЕФА запретили российским клубам и сборным участвовать во всех международных турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее Михаил Гершкович назвал проявлением русофобии возможное исключение из ФИФА.