Гершкович назвал русофобией возможное исключение из ФИФА
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«Это какой-то русофобский подход. Думаю, они должны когда-то включить разум или хотя бы подойти к этому вопросу с точки зрения правового поля. Ничего хорошего я не жду. Хочется надеяться, что здравый смысл восторжествует», — цитирует Гершковича «Спорт-Экспресс».
Он подчеркнул, что с точки зрения правового поля для исключения РФС нет никаких поводов, поскольку все требования ФИФА и УЕФА выполняются.
Гершкович также призвал не обсуждать пока возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).
«Мы должны поменьше рассуждать на эту тему. Давайте дождёмся всех вердиктов», — заключил он.
На заседание конгресса ФИФА в Дохе 31 марта будет поднят вопрос о приостановке членства или об исключении РФС.
ФИФА и УЕФА запретили участвовать российским клубам и сборным во всех международных турнирах из-за ситуации на Украине.
Ранее Валерий Карпин заявил, что сборная России по футболу должна получить право сыграть в стыках.