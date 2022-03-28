Гершкович назвал русофобией возможное исключение из ФИФА

Член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Михаил Гершкович прокомментировал возможное исключение из Международной федерации футбола (ФИФА).

«Это какой-то русофобский подход. Думаю, они должны когда-то включить разум или хотя бы подойти к этому вопросу с точки зрения правового поля. Ничего хорошего я не жду. Хочется надеяться, что здравый смысл восторжествует», — цитирует Гершковича «Спорт-Экспресс».

Он подчеркнул, что с точки зрения правового поля для исключения РФС нет никаких поводов, поскольку все требования ФИФА и УЕФА выполняются.

Гершкович также призвал не обсуждать пока возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).

«Мы должны поменьше рассуждать на эту тему. Давайте дождёмся всех вердиктов», — заключил он.

На заседание конгресса ФИФА в Дохе 31 марта будет поднят вопрос о приостановке членства или об исключении РФС.

ФИФА и УЕФА запретили участвовать российским клубам и сборным во всех международных турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее Валерий Карпин заявил, что сборная России по футболу должна получить право сыграть в стыках.