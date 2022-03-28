Мостовой: если Россия перейдёт в Азиатскую конфедерацию футбола, то многое потеряет
- РИА Новости
«Если перейдём в азиатскую зону, то многое потеряем. Где Азия, а где Европа? Но на данный момент выхода нет. Если нас и пустят, то лучше играть там, чем вообще не играть ни с кем», — цитирует экс-игрока сборной РИА Новости.
Мостовой назвал непонятным учебно-тренировочный сбор национальной команды, который прошёл с 21 по 27 марта в подмосковном Новогорске.
«Такие сборы можно проводить где и когда угодно. Нас, ветеранов, можно было вызвать, мы тоже могли приехать», — заключил Мостовой.
В рамках сбора команда Валерия Карпина переиграла в товарищеском матче молодёжную сборную со счётом 1:0. В Новогорск были вызваны только футболисты из российских клубов.
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