Мостовой: если Россия перейдёт в Азиатскую конфедерацию футбола, то многое потеряет

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал возможный переход сборной России в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).

«Если перейдём в азиатскую зону, то многое потеряем. Где Азия, а где Европа? Но на данный момент выхода нет. Если нас и пустят, то лучше играть там, чем вообще не играть ни с кем», — цитирует экс-игрока сборной РИА Новости.

Мостовой назвал непонятным учебно-тренировочный сбор национальной команды, который прошёл с 21 по 27 марта в подмосковном Новогорске.

«Такие сборы можно проводить где и когда угодно. Нас, ветеранов, можно было вызвать, мы тоже могли приехать», — заключил Мостовой.

В рамках сбора команда Валерия Карпина переиграла в товарищеском матче молодёжную сборную со счётом 1:0. В Новогорск были вызваны только футболисты из российских клубов.

ФИФА и УЕФА запретили российским клубам и сборным участвовать во всех международных турнирах из-за ситуации на Украине.

На заседание конгресса ФИФА в Дохе 31 марта будет поднят вопрос о приостановке членства или об исключении РФС.

Ранее Михаил Гершкович назвал проявлением русофобии возможное исключение из ФИФА.