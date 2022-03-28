Румынский арбитр ФИФА Хацеган перенёс сердечный приступ

Румынский арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Овидиу Хацеган перенёс сердечный приступ и в срочном порядке был прооперирован.

По информации GSP.ro, 27 марта футбольный судья почувствовал боль в груди. В больнице диагностировали инфаркт. Отмечается, что Хацеган находится в стабильном состоянии и пробудет в стационаре до конца недели.

Рефери преимущественно обслуживает матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА.

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков оценил работу арбитров в первых турах Российской премьер-лиги (РПЛ) после возобновления чемпионата.