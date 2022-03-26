Тарпищев считает, что Медведев был превосходен в матче с Марреем

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отреагировал на победу второй ракетки мира Даниила Медведева над британцем Энди Марреем во втором круге «Мастерса» в Майами.

«Первый сет был достаточно равный, но великолепная подача Дани решила исход партии. Было видно, что Медведев полностью контролирует ход матча. Во втором сете у Маррея почти не было шансов зацепиться за очки на подаче Дани. Я был спокоен и уверен в победе нашего теннисиста. Энди уже не тот, что был раньше, а Даня был превосходен!» — цитирует Тарпищева «Спорт-Экспресс».

По его мнению, у Даниила есть неплохие шансы на победу в турнире, так как он явно набирает форму. Как считает эксперт, на данный момент российскому теннисисту необходимо экономить силы, чтобы во всей готовности подойти к матчам с такими соперниками как Карлос Алькарас или Стефаносом Циципасом.

«Нельзя повторять ошибку Андрея Рублёва. Всегда нужно правильно рассчитывать свои силы на весь турнир», — добавил Тарпищев.

В следующем раунде Медведев сыграет с испанцем Педро Мартинесом-Портеро. Напомним, что для возвращения на первую строчку рейтинга ATP Даниилу нужно дойти хотя бы до полуфинала турнира.

Ранее сообщалось, что Медведев обыграл Маррея со счётом 6:4, 6:2 и вышел в третий круг теннисного «Мастерса» в Майами.