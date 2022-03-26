Медведев обыграл Маррея и вышел в третий круг теннисного «Мастерса» в Майами

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Россиянин Дании Медведев одержал победу над британцем Энди Марреем в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Майами.
Медведев обыграл Маррея и вышел в третий круг теннисного «Мастерса» в Майами
  • AP

Встреча продолжалась 1 час 29 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу второй ракетки мира.

Российский теннисист превзошёл трёхкратного чемпиона турнира Большого шлема в игре на первой подаче, взяв 30 из 35 розыгрышей, в то время как соперник выиграл лишь 19 из 28. Кроме того, Даниил оказался лучше на приёме, а также четырежды подал навылет, допустил лишь две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. 

В третьем раунде Медведев сыграет либо с испанцем с Педро Мартинесом-Портеро, либо с чилийцем Кристьяном Гарином.

Ранее сообщалось, что Карен Хачанов на тай-брейке уступил Томми Полу во втором круге теннисного «Мастерса» в Майами.

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