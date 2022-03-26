Хачанов на тай-брейке уступил Полу во втором круге теннисного «Мастерса» в Майами

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Россиянин Карен Хачанов потерпел поражение от американца Томми Пола в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Майами.
Хачанов на тай-брейке уступил Полу во втором круге теннисного «Мастерса» в Майами
  • AP

Встреча продолжалась 2 часа 12 минут и завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:7 (3:7).

Таким образом, российский теннисист завершил своё выступление на турнире, а Пол в третьем раунде сыграет либо с соотечественником Тейлором Фритцем, либо с Михаилом Кукушкиным из Казахстана.

Призовой фонд соревнований составляет более $8,5 млн.

Ранее сообщалось, что Екатерина Александрова проиграла Виктории Азаренко во втором круге турнира в Майами.

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