Хачанов на тай-брейке уступил Полу во втором круге теннисного «Мастерса» в Майами
- AP
Встреча продолжалась 2 часа 12 минут и завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:7 (3:7).
Таким образом, российский теннисист завершил своё выступление на турнире, а Пол в третьем раунде сыграет либо с соотечественником Тейлором Фритцем, либо с Михаилом Кукушкиным из Казахстана.
Призовой фонд соревнований составляет более $8,5 млн.
Ранее сообщалось, что Екатерина Александрова проиграла Виктории Азаренко во втором круге турнира в Майами.