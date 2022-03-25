Мозер: ЧМ-2022 по фигурному катанию не может дать серьёзную пищу для анализа

Заслуженный тренер России Нина Мозер поделилась мнением о чемпионате мира 2022 года по фигурному катанию во французском Монпелье.

«К сожалению, нынешний турнир не может дать серьёзную пищу для размышлений и анализа. После Олимпиады спортсмены измотаны, некоторые вообще не приехали», — цитирует Мозер Betonmobile.ru.

По её мнению, нынешнее мировое первенство является сложным для проведения по самым разным причинам.

«Его нужно было просто провести: это важно для тех фигуристов, которые к нему целенаправленно готовились», — добавила тренер.

Чемпионат мира по фигурному катанию продлится до 27 марта. Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. По этой причине отечественные спортсмены не принимают участия в нынешнем чемпионате мира.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала отсутствие российских спортсменов на чемпионате мира по фигурному катанию.