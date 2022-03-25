Навка высказалась об отсутствии российских фигуристов на ЧМ-2022
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- © Joosep Martinson - International Skating Union
«Без нас в этом году пройдёт чемпионат мира, но это уже будет не чемпионат сильнейших с сильнейшими, это будут игры без одних из лучших. И это объективно!» — написала Навка в своём Instagram*.
По её словам, история мирового фигурного катания без российских спортсменов уже не будет такой яркой, какой могла бы стать.
«Нашим спортсменам остаётся только стать сильнее, тренироваться и доказывать, что наш спорт лучший!» — добавила Навка.
Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.
Ранее заслуженный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала высказывание американской журналистки Кристин Бреннан о недопуске российских фигуристов на чемпионат мира 2022 года.
* Организация Meta Platforms Inc. (соцсети Facebook, Instagram) признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.