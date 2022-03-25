Навка высказалась об отсутствии российских фигуристов на ЧМ-2022

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала отсутствие российских спортсменов на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит с 23 по 27 марта во французском Монпелье.

«Без нас в этом году пройдёт чемпионат мира, но это уже будет не чемпионат сильнейших с сильнейшими, это будут игры без одних из лучших. И это объективно!» — написала Навка в своём Instagram*.

По её словам, история мирового фигурного катания без российских спортсменов уже не будет такой яркой, какой могла бы стать.

«Нашим спортсменам остаётся только стать сильнее, тренироваться и доказывать, что наш спорт лучший!» — добавила Навка.

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее заслуженный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала высказывание американской журналистки Кристин Бреннан о недопуске российских фигуристов на чемпионат мира 2022 года.

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