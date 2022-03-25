L'Еquipe: ФИФА может внести русский язык в качестве официального в организации

Короткая ссылка
Международная федерация футбола (ФИФА) может расширить количество официальных языков внутри организации, добавив русский.
L'Еquipe: ФИФА может внести русский язык в качестве официального в организации
  • Gettyimages.ru
  • © Angel Martinez - FIFA

Как сообщает L'Еquipe, на конгрессе ФИФА 31 марта будет поднят вопрос о введении трёх новых официальных языков. Руководство организации предложило добавить арабский, португальский и русский.

На данный момент официальными языками федерации являются: английский, испанский, французский и немецкий.

Напомним, что ФИФА запретила проведение международных матчей на территории России и отстранила национальную сборную страны и отечественные клубы от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал желание России провести чемпионаты Европы по футболу в 2028 и 2032 годах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить