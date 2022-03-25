L'Еquipe: ФИФА может внести русский язык в качестве официального в организации

Международная федерация футбола (ФИФА) может расширить количество официальных языков внутри организации, добавив русский.

Как сообщает L'Еquipe, на конгрессе ФИФА 31 марта будет поднят вопрос о введении трёх новых официальных языков. Руководство организации предложило добавить арабский, португальский и русский.

На данный момент официальными языками федерации являются: английский, испанский, французский и немецкий.

Напомним, что ФИФА запретила проведение международных матчей на территории России и отстранила национальную сборную страны и отечественные клубы от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал желание России провести чемпионаты Европы по футболу в 2028 и 2032 годах.