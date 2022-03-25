Велогонщица-трансгендер Бриджес сможет соревноваться с женщинами на Играх Содружества
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Организаторы соревнований сообщили, что допустят к старту одного трансгендерного спортсмена. Речь идёт о Бриджес, которая в течение последнего года проходила гормональную терапию, об этом сообщает Outsports.
Напомним, что Бриджес устанавливала национальные рекорды в юниорской мужской категории. Она выиграла своё первое серебро на юниорских национальных соревнованиях в возрасте 16 лет, а также забрала две серебряные медали на национальном чемпионате по треку.
В 2020 году спортсменка совершила каминг-аут в качестве трансгендера, но продолжила выступать на мужских соревнованиях.
Игры Содружества пройдут с 28 июля по 8 августа 2022 года.
Ранее Лия Томас стала первым трансгендером, завоевавшим золото чемпионата американской Национальной ассоциации студенческого спорта.