Велогонщица-трансгендер Бриджес сможет соревноваться с женщинами на Играх Содружества

Британская велогонщица-трансгендер Эмили Бриджес сможет выступить в женских соревнованиях на Играх Содружества в Бирмингеме.

Организаторы соревнований сообщили, что допустят к старту одного трансгендерного спортсмена. Речь идёт о Бриджес, которая в течение последнего года проходила гормональную терапию, об этом сообщает Outsports.

Напомним, что Бриджес устанавливала национальные рекорды в юниорской мужской категории. Она выиграла своё первое серебро на юниорских национальных соревнованиях в возрасте 16 лет, а также забрала две серебряные медали на национальном чемпионате по треку.

В 2020 году спортсменка совершила каминг-аут в качестве трансгендера, но продолжила выступать на мужских соревнованиях.

Игры Содружества пройдут с 28 июля по 8 августа 2022 года.

Ранее Лия Томас стала первым трансгендером, завоевавшим золото чемпионата американской Национальной ассоциации студенческого спорта.