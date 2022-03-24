IIHF начала расследование в отношении ФХР по поводу возможного нарушения Кодекса этики

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Совет по этике Международной федерации хоккея (IIHF) принял решение начать расследование в отношении Федерации хоккея России (ФХР) по обвинению в нарушении Кодекса этики организации.
IIHF начала расследование в отношении ФХР по поводу возможного нарушения Кодекса этики
  • РИА Новости

«Совет IIHF направил ситуацию с Федерацией хоккея России на рассмотрение в совет по этике в связи с сообщениями о том, что ФХР якобы направила командам Континентальной хоккейной лиги инструкции о проведении акций в поддержку спецоперации на Украине», — говорится в заявлении на сайте IIHF.

Отмечается, что подобные действия расцениваются как нарушения Кодекса этики IIHF, из-за чего и будет проведено расследование, в ходе которого решится, передадут ли дело в дисциплинарный совет международной организации. 

Напомним, что у России уже отобрали право проведения молодёжного чемпионата мира 2023 года, а также запретили российским сборным и командам выступать на международных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что в IIHF рассмотрят вопрос о сотрудничестве бывшего президента организации Рене Фазеля с КХЛ.

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