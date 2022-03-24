IIHF начала расследование в отношении ФХР по поводу возможного нарушения Кодекса этики
- РИА Новости
«Совет IIHF направил ситуацию с Федерацией хоккея России на рассмотрение в совет по этике в связи с сообщениями о том, что ФХР якобы направила командам Континентальной хоккейной лиги инструкции о проведении акций в поддержку спецоперации на Украине», — говорится в заявлении на сайте IIHF.
Отмечается, что подобные действия расцениваются как нарушения Кодекса этики IIHF, из-за чего и будет проведено расследование, в ходе которого решится, передадут ли дело в дисциплинарный совет международной организации.
Напомним, что у России уже отобрали право проведения молодёжного чемпионата мира 2023 года, а также запретили российским сборным и командам выступать на международных соревнованиях.
Ранее сообщалось, что в IIHF рассмотрят вопрос о сотрудничестве бывшего президента организации Рене Фазеля с КХЛ.